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В Луцке на автомойке произошла стрельба, есть погибший и раненые

Сегодня, 15:54 citynews.net.ua | Напечатать

В Луцке сегодня, 5 ноября 2018 года, на автомойке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще двое ранены.

Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, пишет РБК-Украина

"Предварительно один погибший, двое с огнестрельными ранениями госпитализированы. Но это предварительная информация", - рассказал он.

Как сообщает пресс-служба облуправления полиции, событие произошло около 14:30 на улице Набережной в Луцке. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников.

По информации местного издания "Волынские новости", состояние пострадавших средней тяжести: у одного из них травма живота, у другого - грудной клетки. Как сообщил изданию глава патрульной полиции Волынской области Александр Вовченко, на автомойке произошла перестрелка, нападавшие скрылись. Сейчас в городе и области объявили план "Перехват".


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