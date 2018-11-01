В Луцке на автомойке произошла стрельба, есть погибший и раненые

В Луцке сегодня, 5 ноября 2018 года, на автомойке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще двое ранены.

Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, пишет РБК-Украина

"Предварительно один погибший, двое с огнестрельными ранениями госпитализированы. Но это предварительная информация", - рассказал он.

Как сообщает пресс-служба облуправления полиции, событие произошло около 14:30 на улице Набережной в Луцке. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников.

По информации местного издания "Волынские новости", состояние пострадавших средней тяжести: у одного из них травма живота, у другого - грудной клетки. Как сообщил изданию глава патрульной полиции Волынской области Александр Вовченко, на автомойке произошла перестрелка, нападавшие скрылись. Сейчас в городе и области объявили план "Перехват".