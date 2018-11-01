Доходы Порошенко выросли в 8 раз

Президент Петр Порошенко за неполный 2018 год задекларировал почти 124 миллиона гривен прибыли.

Соответствующие изменения в имущественное положение президент вносил в реестр доходов до 2 ноября, сообщает «Украинская правда».

В частности, 2 ноября Порошенко задекларировал 1 млн 353 тысячи 532 гривни процентных доходов от вкладов в Международный инвестиционный банк.

Кроме того, в конце октября президент задекларировал 28,8 млн грн доходов от Министерства финансов по отчуждению ценных бумаг и корпоративных прав и 6 млн грн дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал».

Всего по состоянию на начало ноября 2018 года Порошенко задекларировал 123 миллиона 645 тысяч 421 гривню.

В декларацию за прошлый год Порошенко в целом внес 16 млн 303 тысячи 874 гривни доходов.

Таким образом, в 2018 году доходы президента выросли почти в 8 раз.

Полную декларацию о доходах за 2018 год Порошенко подаст в 2019 году.