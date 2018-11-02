Нардепы на этой неделе рассмотрят закон о разминировании Донбасса

Народные депутаты во вторник рассмотрят законопроекты о разминировании Донбасса и прилегающей зоны.

Об этом сказал спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий сегодня на согласительном совете парламента, - передает "ОстроВ".

"Первым вопросом предлагаю поставить закон про разминирование. Это четыре закона, которые готовились более года в Верховной Раде Украины, и я уверен, что мы сможем наконец-то совместно принять этот закон и начать процесс (так называемого, гуманитарного - ред) разминирования оккупированных территорий и тех территорий, которые сегодня до сих пор остаются заминированными", - сообщил он.