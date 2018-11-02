Суд арестовал подозреваемого в госизмене экс-главу Апелляционного суда Крыма Чорнобука

Задержанный в Киеве экс-глава Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерий Чорнобук, подозреваемый в госизмене, взят под стражу.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"В Голосеевском районном суде г.. Киеве 5 ноября 2018 г. в 9:00 состоялось рассмотрение ходатайства прокуратуры АРК об избрании меры пресечения бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым Чорнобуку В.И. По результатам рассмотрения ходатайства, последнему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал он.