В ООН и ЕС призвали наказать заказчиков убийства Гандзюк

Представительство ООН в Украине призвало привлечь к ответственности причастных к убийству советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.

Об этом написала координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани в Twitter.

«Представительство ООН в Украине выражает соболезнования родственникам и друзьям Екатерины Гандзюк. Безнаказанность преступлений против общественных активистов, журналистов и других лиц, которые выступают публично, является неприемлемой. ООН призывает к немедленному расследованию, отчетности и правосудию», — подчеркнула она.

На смерть Гандзюк отреагировали и в Европейском Союзе.

«Очень опечален новостями о смерти невероятно смелой Екатерины Гандзюк. Нападения на активистов не приемлемы. Виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности. Я скорблю вместе с ее семьей и друзьями», — написал еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Иоганнес Ган в Twitter.