Жителей оккупированной Макеевки предупредили об испытаниях взрывчатки

Жителей оккупированной Макеевки предупредили о готовящихся испытаниях взрывчатки с 5 по 9 ноября. Об этом предупредила оккупационная администрация, действующая в городе.

"С 5 по 9 ноября 2018 года с 9.00 до 15.00 на территории МакНИИ будут проводиться испытания промышленного взрывчатого вещества для допуска его к применению в угольных шахтах… Просим жителей Макеевки не поддаваться панике", - говорится в сообщении.

С момента оккупации число "испытаний шахтной взрывчатки" увеличилось на фоне того, что большинство шахт на подконтрольной боевикам территории прекратило работу. Предыдущие испытания проводились в периоды с 17 по 19 октября и с 22 по 26 октября.