Работники шахты «Кураховская» готовятся к «голодному бунту»Сегодня, 17:40
Работники непромышленной группы шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» объявили акцию протеста из-за невыплаты заработной платы. Протестующие написали заявление на проведение «голодного бунта».
Об этом в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Сегодня с седьмого часа утра более 50 работников непромышленной группы поверхностно-технологического комплекса прибегли к акции протеста с требованиями погасить задолженность по выплате заработной платы, которая составляет 3 месяца.Работники непромышленной группы, это преимущественно женщины, которые получают очень маленькие зарплаты», - написал он.
По словам Волынца, протестующие написали заявление на проведение «голодного бунта».