Работники шахты «Кураховская» готовятся к «голодному бунту»

Работники непромышленной группы шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» объявили акцию протеста из-за невыплаты заработной платы. Протестующие написали заявление на проведение «голодного бунта».

Об этом в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Сегодня с седьмого часа утра более 50 работников непромышленной группы поверхностно-технологического комплекса прибегли к акции протеста с требованиями погасить задолженность по выплате заработной платы, которая составляет 3 месяца.Работники непромышленной группы, это преимущественно женщины, которые получают очень маленькие зарплаты», - написал он.

По словам Волынца, протестующие написали заявление на проведение «голодного бунта».