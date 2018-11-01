Под Киевом девушка на ходу выпала из маршрутки

В Ирпене (Киевская область) 15-летняя девушка на ходу выпала из маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, происшествие произошло по ул. Садовой - водитель переполненной маршрутки повернул налево на перекрестке и в этот момент внезапно открылась дверь автобуса, в результате чего пассажирка выпала на дорогу. На данный момент пострадавшую госпитализировали, врачи диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.