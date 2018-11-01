ЦОЗ: Врач не виновен в смерти 12-летнего мальчика от кори

В Центре общественного здоровья Украины не видят оснований для обвинения врача в смерти от кори 12-летнего мальчика из села Страбичово Мукачевского района Закарпатья.

Об этом заявил директор Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) Владимир Курпита, передает Укринформ.

«Мы не видим вину врача в смерти из-за кори 12-летнего мальчика с Закарпатья. Врач правильно поставил диагноз «корь». На сегодняшний день медицинская документация относительно болезни и летального случая ребенка изъята Нацполицией. Проводится расследование», - отметил Курпита.

Он подчеркнул, что предоставленные Минздрав и ЦОЗ данные от медиков свидетельствуют о том, что причиной смерти ребенка было тяжелое течение кори.

«Напомню, что от кори нет лечения. Все, что могут сделать врачи, — облегчить симптомы. К сожалению, в том случае, когда организм самостоятельно не может справиться с болезнью, наступает смерть», - сказал Курпита.

По его словам, планируется создать специальную комиссию, которая будет расследовать случай смерти на уровне местной власти Закарпатья.