В Мелитополе задержали торговца оружием

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией в рамках противодействия незаконному обороту оружия и боеприпасов блокировали в Мелитополе сбыт военных средств поражения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что местный житель скупал оружие и боеприпасы для последующей перепродажи, в частности представителям криминальных кругов. По месту работы на одном из СТО Мелитополя злоумышленник оборудовал подпольную «мастерскую» по переработке пневматического и травматического оружия в боевое.

«Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов реализации злоумышленником боевых гранат, и задержали его на рабочем месте при попытке сбыта гранат Ф-1 и РГД-5. Во время проведения следственных действий в "цехе" и по месту жительства торговца правоохранители изъяли четыре гранаты Ф-1, РГД-5 и РГН с запалами, пистолет, самодельный пистолет, большое количество патронов различного калибра и запчастей к оружию, незарегистрированное охотничье и холодное оружие, а также метамфетамин и почти полкилограмма марихуаны», – сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства начатого по ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению источников происхождения оружия и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры», – добавили в СБУ.