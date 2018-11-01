Украина сегодня запустила 22 новых авиарейса в Европу

Из аэропортов Украины стартовали 22 новые рейсы, из них больше всего рейсов будет осуществлять лоукостер Ryanair - 12 из Киева и 5 со Львова.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Фейсбуке.

По его словам, также новые рейсы откроют авиакомпании Wizz Air, Tarom и Atlasglobal.

"Я мечтал об этом, когда 11 июня прошлого года мы открывали символические двери в Европу, когда вводили безвизовый режим. Теперь мы расширяем возможности путешествий для украинцев по конкурентоспособным ценам. Безвиз действует, а Европа становится все ближе и доступнее", - отметил президент.