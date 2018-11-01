В Киеве на шести станциях метро установят бесплатные велопарковки

В Киеве возле шести станций метро установят бесплатные крытые парковки для велосипедов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сообщается, что крытые парковки для велосипедов установят возле шести станций столичного метрополитена: "Теремки"; "Выставочный центр"; "Васильковская"; "Лыбидская"; "Почайна" и "Минская".

На специальном паркинге можно будет припарковать одновременно 20 велосипедов. Парковка будет бесплатной. Также сообщается, что при положительных результатах ожидается установка таких парковок возле всех станций метрополитена. Согласно расчетам, при установке крытых велопарковок на всех станциях не менее 1000 человек смогут пользоваться велосипедами для ежедневных поездок.