Воздушные силы начали учебные стрельбы в Херсонской области

В Херсонской области в четверг, 1 ноября, на государственном испытательном полигоне "Ягорлик" начались боевые стрельбы Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также на полигоне пройдут летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности. Руководит испытаниями командующий ПС Сергей Дроздов. Участие в учениях принимают экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация, а также подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск.

Военные отработают сбивание беспилотников зенитными управляемыми ракетами для проверки качества восстановленных боезапасов.

"Боевые стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, со строгим соблюдением всех норм международного права", - отметили в Генштабе.

Также добавили, что военными были уточнены размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории черного моря, что полностью исключает любые угрозы и риски. Кроме того, уточнено зону временного ограничения использования воздушного пространства, определены время и высоты, на которых запрещено использование воздушного пространства.