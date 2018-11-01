В санкционные списки России попали 30% от нынешнего состава Верховной рады

Российская Федерация применила санкции к 126 депутатам действующего созыва Верховной рады из 423-х, а это составляет 30% от общего количества нардепов.

Об этом свидетельствуют данные сравнения списка лиц, включенных в указанные санкционные списки, и поименного состава парламента, передает "Укринформ".

Указано, что под санкции не попал 91 народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" из 135; 60 из 81-го от "Народного фронта"; 20 из 21-го Радикальной партии Олега Ляшко; 19 из 25-ти от "Самопомочи"; 14 из 20-ти от "Батькивщины".

Кроме того, под российские санкции не попал 41 из 43 членов фракции "Оппозиционный блок", 23 из 24-х от депутатской группы "Видродження" и 15 из 19-ти от группы "Воля народа".

Также сообщается, что санкции Россия не применила и по отношению к 33 из 55-ти внефракционных депутатов ВР.