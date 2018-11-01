Из Украины с начала года выехали 600 тысяч человек

С начала года из Украины выехали 600 тысяч человек.

Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня во время выступления в Украинском католическом университете, - сообщает "Левый берег".

"Сегодня все плачут, что нет рабочей силы, потому что, мол, украинцы выезжают за границу. Я хочу, чтобы вы знали цифры. Это неправда, что миллионы украинцев покинули страну", - заявил он.

По словам Луценко, на прошлой неделе он получил актуальные данные о миграции за 9 месяцев 2018 года.

"Разница между теми, кто выехал и въехал в прошлом году, была 200 тысяч, которые там остались. В этом году - 600 с хвостиком. Да, это в три раза больше, но это не миллион", - заявил он.

Генпрокурор подчеркнул, что в соседних странах ситуация не лучше. "Из Польши уехало шесть миллионов на заработки туда, дальше. Из Прибалтики и Центральной Европы, думаю, тоже достаточно много людей", - сказал он.

Луценко добавил, что видит в такой миграции не только негатив, но и положительные моменты. "Мы наконец достигли единства со своим цивилизационным пространством. Это еще на Майдане казалось чудом", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в 2017 году 661,9 тысячи украинцев получили первое разрешение на проживание в Евросоюзе, 88% из них выдала Польша. Почти все граждане Украины переселяются в ЕС с целью трудоустройства.