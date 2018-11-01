Песков объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке

Песков объяснил отсутствие Порошенко в санкционном спискеСегодня, 13:35
Включение в российский санкционный список Президента Украины Петра Порошенко было бы запредельным шагом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом сообщает Интерфакс.
"Традиционно президенты не включаются в санкционные списки. Это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг", - сказал Песков.
Ранее в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное на реализацию указа президента Владимира Путина "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц РФ".
Как сообщалось, глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит "специальные экономические меры" в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.