Песков объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке

Включение в российский санкционный список Президента Украины Петра Порошенко было бы запредельным шагом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Традиционно президенты не включаются в санкционные списки. Это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг", - сказал Песков.

Ранее в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное на реализацию указа президента Владимира Путина "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юрлиц РФ".

Как сообщалось, глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит "специальные экономические меры" в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.