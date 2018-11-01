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В Мариуполе создают крупнейший в Украине Центр предоставления админуслуг

Сегодня, 10:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Мариуполе создают крупнейший в Украине Центр предоставления админуслугКрупнейший в Украине Центр предоставления административных услуг "Мультицентр" создается в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Общая стоимость проекта с учетом благоустройства территории более 100 млн гривен. Из них 28 млн грн выделено из государственного фонда регионального развития. Еще более 10 млн грн инвестировала Группа Метинвест. Остальные средства из местного бюджета. Кроме того, Агентство США по международному развитию (USAID) занимается техническим оснащением центра.

На данный момент полностью завершено устройство лестниц, на 95% – демонтажные работы и на 50% – устройство наружных и внутренних стен. На первом этаже выполняются работы по устройству внутренних стен. Позже будет закончена замена конструктива кровли и проведены работы по благоустройству территории.

По словам городского головы Вадима Бойченко, центр станет крупнейшим ЦНАПом в Украине и даст порядка 120 новых рабочих мест.

"Ключевое - мы создаем открытый офис, где специалисты муниципальной сферы будут оказывать качественную услугу. Здесь людей будут встречать приветливые работники, которые смогут оперативно помогать мариупольцам в решении их вопросов", - сказал он.

В будущем "Мультицентре" будут предоставляться административные, коммунальные, социальные и пенсионные услуги. Кроме того, в здании разместится ЗАГС. "Фишкой" проекта станет смотровая площадка, которая будет располагаться на крыше центра.


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