На Донетчине перекрыт межрегиональный канал наркоторговли с недельным оборотом в полмиллиона гривен

В ходе спецоперации, которая проводилась одновременно в Мариуполе и Киеве прекращена работа «конвейера» по производству и сбыту наркотиков.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Полицейские задержали преступную группу из 5 человек, среди которых производители и дилеры. Совместно со столичными коллегами ликвидированы две нарколаборатории, изъяты наркотики в крупном и особо крупном размере.

Оперативники разоблачили в Мариуполе сеть дилеров и выяснили, что поток амфетамина идет из Киева. Полицейские провели несколько оперативных закупок и осуществили контролируемую поставку из столицы в Донецкую область. В результате был установлен киевлянин, который непосредственно продает психотропное вещество мариупольским наркоторговцам.

Во время командировки в Киев правоохранители вышли на производителей и установили всю цепочку лиц, которые синтезировали и реализовали амфетамин.

Изготовление психотропного вещества было поставлено на конвейер. Каждые 2-4 дня обе нарколаборатории давали около 800 г готового товара на общую сумму около полумиллиона гривен по ценам «черного рынка». Одна была обустроена в квартире, другая – на даче.

Лидер мариупольского отделения дилеров получал от посредника расфасованную продукцию и доставлял ее в Донецкую область на собственном транспорте. В целях конспирации наркотик тщательно маскировал, чтобы не услышали служебные собаки на блокпосту, и прятал в обшивке дверей автомобиля. Установлено, что поставки продолжались около полугода.

Финалом спецоперации стала серия обысков по 5 адресам в Киевской области и Мариуполе, а также задержание подозреваемых.

Полицейские изъяли химическое оборудование, прекурсоры, респираторы, в которых работали производители, и крупную партию психотропной продукции, а также расфасованный наркотик и деньги от его реализации. Кроме того, у членов группировки обнаружен арсенал оружия – пневматический автомат, три пистолета, патроны и другой вид наркотиков – марихуана