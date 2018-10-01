» » На Донетчине перекрыт межрегиональный канал наркоторговли с недельным оборотом в полмиллиона гривен

На Донетчине перекрыт межрегиональный канал наркоторговли с недельным оборотом в полмиллиона гривен

Сегодня, 14:57 citynews.net.ua | Напечатать

В ходе спецоперации, которая проводилась одновременно в Мариуполе и Киеве прекращена работа «конвейера» по производству и сбыту наркотиков.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Полицейские задержали преступную группу из 5 человек, среди которых производители и дилеры. Совместно со столичными коллегами ликвидированы две нарколаборатории, изъяты наркотики в крупном и особо крупном размере.

Оперативники разоблачили в Мариуполе сеть дилеров и выяснили, что поток амфетамина идет из Киева. Полицейские провели несколько оперативных закупок и осуществили контролируемую поставку из столицы в Донецкую область. В результате был установлен киевлянин, который непосредственно продает психотропное вещество мариупольским наркоторговцам.

Во время командировки в Киев правоохранители вышли на производителей и установили всю цепочку лиц, которые синтезировали и реализовали амфетамин.

Изготовление психотропного вещества было поставлено на конвейер. Каждые 2-4 дня обе нарколаборатории давали около 800 г готового товара на общую сумму около полумиллиона гривен по ценам «черного рынка». Одна была обустроена в квартире, другая – на даче.

Лидер мариупольского отделения дилеров получал от посредника расфасованную продукцию и доставлял ее в Донецкую область на собственном транспорте. В целях конспирации наркотик тщательно маскировал, чтобы не услышали служебные собаки на блокпосту, и прятал в обшивке дверей автомобиля. Установлено, что поставки продолжались около полугода.

Финалом спецоперации стала серия обысков по 5 адресам в Киевской области и Мариуполе, а также задержание подозреваемых.

Полицейские изъяли химическое оборудование, прекурсоры, респираторы, в которых работали производители, и крупную партию психотропной продукции, а также расфасованный наркотик и деньги от его реализации. Кроме того, у членов группировки обнаружен арсенал оружия – пневматический автомат, три пистолета, патроны и другой вид наркотиков – марихуана


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:59

Хуг: конфликт на Донбассе не является замороженным, его можно решить

Сегодня, 15:28

Лисичанск остался без воды

Сегодня, 14:56

США призвали Россию не препятствовать миссии ОБСЕ на Донбассе

Сегодня, 13:49

В России 17-летний парень заложил взрывчатку в здании ФСБ и погиб

Сегодня, 12:50

На заседании Совбеза ООН осудили проведение «выборов» в ОРДЛО

Сегодня, 12:38

В Лисичанске на пожаре погибли два человека

Сегодня, 12:19

В Минфине подписали распоряжение о погашения долгов шахтерам

Сегодня, 12:15

Военные медики получили помощь из Канады и Германии

Сегодня, 12:07

Жены трех офицеров ВСУ были завербованы во время пребывания в России и ОРДЛО

Сегодня, 11:57

Судья ЕСПЧ: выход РФ из совета Европы не позволит избежать решений по Крыму и Донбассу

Сегодня, 10:06

Армия получила первые БТР, изготовленные из новой отечественной брони

Сегодня, 09:40

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

Новости Украины:

Сегодня, 15:59

Под Славянском неизвестные стреляли в лесорубов, есть раненные

Сегодня, 15:13

Крымская правозащитная группа зафиксировала новые факты милитаризации детей в Крыму

Сегодня, 14:57

На Донетчине перекрыт межрегиональный канал наркоторговли с недельным оборотом в полмиллиона гривен

Сегодня, 13:47

В РФ заявили, что здоровье Сенцова "практически пришло в норму" после голодовки

Сегодня, 13:44

В Киеве полиция задержала группу вооруженных мужчин

Сегодня, 12:50

На заседании Совбеза ООН осудили проведение «выборов» в ОРДЛО

Сегодня, 11:59

В Житомирской области автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе

Сегодня, 10:53

В Мариуполе появится IT-кластер "SPALAH"

Сегодня, 09:44

В Украине с начала года зафиксированы семь случаев дифтерии

Сегодня, 09:03

В Киеве протестующие заблокировали движение по Харьковскому шоссе

Вчера, 18:08

В Крыму оккупанты провели незаконный обыск в доме крымского татарина

Вчера, 17:57

ГПСУ предупреждает о возможности экономической блокады украинских портов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 