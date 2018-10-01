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В РФ заявили, что здоровье Сенцова "практически пришло в норму" после голодовки

Сегодня, 13:47 citynews.net.ua | Напечатать

Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко заявил, что здоровье незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова "практически пришло в норму" после голодовки и он "вернулся к творческой деятельности".

Об этом Максименко рассказал российским журналистам.

"В настоящее время состояние здоровья осужденного Сенцова удовлетворительное. Он четко следует рекомендациям врачей, что положительно влияет на его реабилитацию", - сказал он.

Максименко также утверждает, что за прошедшие три недели Сенцов "набрал около 10 кг и почти вернулся к своему первоначальному весу".

"Он принимает обычную пищу с учетом ранее данных рекомендаций врачей-специалистов и продолжает находиться под наблюдением медицинских работников", - заявил замглавы ФСИН.

Он также сообщил, что Сенцов "вернулся и к активной творческой жизни" -  пишет несколько книг и пьесу. Также Максименко утверждает, что режиссер "поддерживает активные творческие контакты с деятелями искусства", обсуждая с ними вопросы возможности постановки своей пьесы.


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