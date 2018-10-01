В Житомирской области автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе

В Бердичеве автомобиль Chevrolet Aveo сбил двух школьниц на пешеходном переходе.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Как отмечается, авария произошла вчера вечером, 30 октября, на ул. Европейской. Сообщается, что водитель автомобиля, 66-летний местный житель, двигаясь в направлении центра города, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двух школьниц в возрасте 13 и 14 лет.

В результате аварии девушки получили травмы в виде ушибов конечностей.