IT-кластер "SPALAH" откроют в Мариуполе в здании городского шахматного клуба, - сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

Для реализации проекта из городского бюджета было выделено 3,6 млн грн на ремонт. Еще 6,5 млн грн инвестировал Фонд развития Мариуполя, главным донором которого является Группа Метинвест. Кроме того, помощь оказало Агентство США по международному развитию (USAID). Всего на реконструкцию объекта выделили более 10 млн грн.

Сейчас в здании выполнена замена окон, ремонт кровли, проведены демонтажные работы и смонтирована новая система кондиционирования. На первом этаже разместится образовательный хаб, кафетерий и обновленный шахматный клуб. На втором этаже расположится лекторий. Здесь будут проходить лекции, мастер-классы и образовательные мероприятия.