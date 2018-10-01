В Украине с начала года зафиксированы семь случаев дифтерии

За девять месяцев текущего года в Украине зарегистрировали семь случаев заболевания дифтерией, тогда как в 2017 году не фиксировалось ни одного.

Как сообщает Центр общественного здоровья, "единственный способ защититься от этой болезни и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые десять лет)".

В ЦОС отметили, что заболевание дифтерией встречается во всем мире. Максимальное количество случаев приходится на осенне-зимний период.

"Во время эпидемии дифтерии в Украине 1991-1998 гг., которую вызвали низкий охват детей вакцинацией и отсутствие ревакцинации взрослых, заболело около 20 000 человек, 696 из них умерли", - напомнили в ведомстве.

В сообщении подчеркивается, что Украина имеет достаточное количество вакцин и противодифтерийных сывороток, они есть во всех областях.

“Качественную и безопасную вакцину могут бесплатно получить как дети, так и взрослые”, - подчеркнули в ЦОС.

Дифтерия - инфекционная болезнь, вызванная бактерией Corynebacterium diphtheriae. Ее признаки и симптомы обычно проявляются спустя 2-5 дней после заражения и варьируются от легких до тяжелых. Зачастую симптомы нарастают постепенно, начиная с болей в горле и повышения температуры тела. В тяжелых случаях бактерии производят токсин, вызывающий формирование утолщенного сероватого или белого налета в горле. Налет может стать причиной обструкции дыхательных путей, затрудняя дыхание и глотание и вызывая «лающий» кашель. Возможен отек шеи, отчасти вызванный увеличением лимфоузлов.

Токсин может также проникать в кровоток, вызывая различные осложнения, в том числе воспалительные поражения и повреждения сердечной мышцы, воспалительные поражения нервов, нарушения функции почек и кровотечение на фоне пониженного содержания тромбоцитов в крови. Поражение мышц сердца может приводить к нарушениям сердечного ритма, а воспалительные поражения нервов могут вызывать паралич.

Дифтерия легко передается между людьми при непосредственном контакте или воздушно-капельным путем, например при кашле или чихании. Она также может передаваться через одежду и другие предметы, на которые попали бактерии.