В Киеве протестующие заблокировали движение по Харьковскому шоссе

В Киеве протестующие снова заблокировали движение по Харьковскому шоссе из-за отсутствия электричества в ЖК "Мега Сити".

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Сообщается, что с 05:20 митингующие перекрыли движение автотранспорта по Харьковскому шоссе - ЖК "Мега Сити" в обоих направлениях. На место вызвали полицию, на данный момент временно заблокировано движение автобусов 42, 51, 45, 63, 115.

Работу автобусов организовали по следующим маршрутам:

автобусы 45: Дарницкая площадь - ст. м. Дарница; ул. Привокзальная - ул. Григоренко;

автобусы 42: Дарницкая площадь - ул. Шептицкого;

автобусы 51: Дарницкая площадь - ст. м. Лыбедская; ул. Привокзальная - ст. м. Красный хутор;

автобусы 63: Дарницкая площадь - ст. м. Лесная; ул. Привокзальная - ст. м. Бориспольская;

автобусы 115: Дарницкая площадь - Контрактовая площадь.