В Киеве протестующие заблокировали движение по Харьковскому шоссе

В Киеве протестующие заблокировали движение по Харьковскому шоссеСегодня, 09:03
В Киеве протестующие снова заблокировали движение по Харьковскому шоссе из-за отсутствия электричества в ЖК "Мега Сити".
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Сообщается, что с 05:20 митингующие перекрыли движение автотранспорта по Харьковскому шоссе - ЖК "Мега Сити" в обоих направлениях. На место вызвали полицию, на данный момент временно заблокировано движение автобусов 42, 51, 45, 63, 115.
Работу автобусов организовали по следующим маршрутам:
автобусы 45: Дарницкая площадь - ст. м. Дарница; ул. Привокзальная - ул. Григоренко;
автобусы 42: Дарницкая площадь - ул. Шептицкого;
автобусы 51: Дарницкая площадь - ст. м. Лыбедская; ул. Привокзальная - ст. м. Красный хутор;
автобусы 63: Дарницкая площадь - ст. м. Лесная; ул. Привокзальная - ст. м. Бориспольская;
автобусы 115: Дарницкая площадь - Контрактовая площадь.