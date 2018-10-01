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В Крыму оккупанты провели незаконный обыск в доме крымского татарина

Вчера, 18:08 citynews.net.ua | Напечатать

В с. Жемчужина Кировского района на оккупированном полуострове посреди ночи силовики начали обыск в доме крымского татарина Дилявера Гафарова, после чего увезли его с собой.

Они якобы искали оружие, а, не обнаружив его, изъяли ноутбук, телефоны, документы. Хозяина дома вывезли, предположительно, в симферопольский изолятор. Об этом сообщает правозащитная организация «Крымская солидарность».

«Обыск проводился сотрудниками ФСБ, был начат, по словам отца задержанного Дилявера Гафарова, около трёх часов ночи. Силовики сказали, что ищут оружие, но в списке изъятых вещей его нет, поскольку его не обнаружили. Изъяты ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта. В качестве понятых в обыске участвовали две девушки из Феодосии, приведённые силовиками», - говорится в сообщении. При этом никаких документов о проведении обыска силовики не оставили.

Дилявер Гафаров вывезен силовиками предположительно в симферопольский изолятор, родные Дилявера выехали за ним.


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