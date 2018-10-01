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ГПСУ предупреждает о возможности экономической блокады украинских портов

Вчера, 17:57 citynews.net.ua | Напечатать

Россия создает предпосылки для экономической блокады морских и речных портов Украины.

Об этом в Одессе во время круглого стола по вопросам повышения безопасности на море и развития Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, заявил глава ведомства Петр Цигикал, передает пресс-служба ГПСУ.

«Помимо традиционных угроз, с которыми сталкивается любое государство по обеспечению морской пограничной безопасности, продолжаются нарушения норм международного морского права в исключительной (морской) экономической зоне и аннексированном территориальном море», - заявил Цигикал.

Он добавил, что активизация военно-морской и правоохранительной деятельности на морских коммуникациях создает предпосылки экономической блокады морских и речных портов Украины.

«Только совместные действия являются залогом сильной и единой Европы, в которой Украина остается надежным форпостом на ее восточных границах», - подытожил Цигикал.


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