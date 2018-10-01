В Украине долги по зарплате выросли почти до 3 млрд грн

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составляет 2 млрд 889 млн грн. В течение сентября показатель вырос на 6,5%. Такие данные по состоянию на 1 октября приводит Государственная служба статистики.

Большинство долгов у работников экономически активных предприятий – 1 млрд 702,4 млн. грн (плюс 11,9% в течение сентября).

Рост долгов по зарплате произошел в большинстве регионов Украины. Сокращение зафиксировали только в Ровенской (на 9,1%), Житомирской (на 8,7%), Винницкой (на 2%), Запорожской (на 0,6%) и Черкасской (на 0,2%) областях.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области среднемесячная заработная плата штатных работников предприятий и организаций в январе-августе 2018 года составила 9 393 грн. Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 сентября 2018 года составила в области 450,2 млн грн.