Порошенко назначил главу Киевской ОГА

Новым главой Киевской областной государственной администрации назначен Александр Терещук. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Так, сегодня, 30 октября, Порошенко подписал указ об увольнении Александра Горгана с должности главы Киевской ОГА, а также указ о назначении Терещука на эту должность.

"Назначить Терещука Александра Дмитриевича председателем Киевской областной государственной администрации с 30 октября 2018 года с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в соответствующем указе.

Как отмечается, сегодня Порошенко представил нового главу Киевской ОГА, отметив, что его главная задача будет заключаться в защите людей.

"Мы должны быть абсолютно открытыми к проблемам людей и не откладывать проблемы в "долгий ящик", а решать их", - сказал Порошенко представляя Терещука.

Отметим, Терещук является экс-начальником милиции Киева, также он был заместителем председателя Одесской ОГА.