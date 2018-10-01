Суд разрешил Януковичу выступить с последним словом 19 ноября

Обвиняемый в государственной измене экс-президент Виктор Янукович сможет обратиться к суду с последним словом 19 ноября.

Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко, сообщает «Украинская правда».

«Относительно предоставления разумных сроков (для регистрации в качестве иностранных адвокатов в России защитников Януковича. – Ред.) – 19 ноября является именно тем разумным сроком, за который вы сможете зарегистрироваться или не зарегистрироваться. Суд определяет одну дату 19 ноября для последнего слова и предлагает использовать именно ее», - сказал судья.

Он добавил, что нерегистрация адвоката Александра Горошинского как иностранного адвоката в России, не должна отразиться на дате последнего слова, потому что в России уже зарегистрированы два других защитника Януковича.

Девятко также напомнил, что по украинскому законодательству «суд уже на данном этапе может уйти в совещательную комнату для принятия окончательного решения», но учитывая европейскую конвенцию по правам человека, он предоставит Януковичу возможность обратиться к суду.

При этом Девятко добавил, что Януковича уже дважды приглашали выступить с последним словом – 12 и 23 октября – но он эти возможности проигнорировал.

«Поэтому суд не считает необходимым определять другие резервные даты. Если по тем или иным причинам суд не сможет услышать Виктора Януковича, если он не воспользуется предоставленным ему правом, то суд еще раз подчеркивает, что по требованиям УПК, у суда возник долг и право выйти в совещательную комнату для принятия окончательного решения по делу», - сказал судья и объявил перерыв до 10:00 19 ноября.