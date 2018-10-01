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На Донетчине празднования дня рождения закончилось для 14-летней девушки реанимацией

Сегодня, 11:42 citynews.net.ua | Напечатать

В Очеретино для несовершеннолетней празднование дня рождения закончилось реанимацией. На сегодняшний день, здоровью 14-летней девушки ничего не угрожает, она находится дома. В отношении матери правоохранителями составлен административный протокол за невыполнение родительских обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что на днях в Александровское отделение полиции из Службы по делам детей города Краматорска поступило сообщение об отравлении алкоголем несовершеннолетней жительницы Очеретино.

«Правоохранителями было установлено, что 12 октября 2018 года свое 14-летие девушка отпросилась у матери, 1978 года, отпраздновать свой день рождения с друзьями. Женщина дала согласия при одном условии, что дочь вернется домой в 22:00, при этом дала несовершеннолетний 100 грн. Вечером именинница с подругой и 15-летними братьями встретилась в пустой квартире своей бабушки. Чтобы праздновалось веселее, она попросила ребят купить спиртные напитки и дала деньги. В ходе распития алкоголя девушке стало плохо. Гости праздника позвонили ее матери. Когда женщина пришла и увидела дочь почти без сознания, вызвала скорую. Несовершеннолетняя была доставлена в отделение реанимации КМУ "Детское территориальное медицинское объединение" Краматорска с диагнозом "алкогольная интоксикация"», – рассказали в полиции.

Полицейские провели с женщиной беседу по поводу ее дочери и составили в отношении нее административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Сейчас правоохранителями устанавливается заведение где несовершеннолетним были проданы спиртные напитки.


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