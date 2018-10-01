В Николаевской области на взятке задержали ветврача

В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке ветврача. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, руководителя районной государственной больницы ветеринарной медицины уличили в систематическом получении взяток. Сообщается, что чиновник в сговоре с подчиненными подделывал заключения ветеринарно-санитарной экспертизы без проведения необходимых анализов мясной продукции для реализации населению.

Сообщается, что чиновник выдавал фиктивные разрешения на транспортировку и реализацию мяса в Николаевской области. Вместе с тем, отмечается, что в области периодически происходят вспышки заболевания африканской чумой свиней, что создает непосредственную опасность для жизни и здоровья граждан.

Главного врача задержали в собственном рабочем кабинете во время получения от фермера 10,6 тысяч взятки. По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки).