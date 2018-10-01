» » Порошенко и Лукашенко встретились «с глазу на глаз»

Порошенко и Лукашенко встретились «с глазу на глаз»

Сегодня, 15:42 citynews.net.ua | Напечатать

В Гомеле состоялась встреча президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко в формате «с глазу на глаз». Об этом  сообщили в пресс-службе Главы государства.

В начале переговоров Порошенко поблагодарил за инициативу проведения Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь и отметил его результативность. В частности, по его словам, уже был подписан ряд соглашений между областями и планируется принятие еще нескольких документов.

Президент также отметил, что сотрудничество между Украиной и Беларусью базируется на дружбе. «Мы абсолютно уверены, что отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран показывает, что прирост составляет более 23%», - отметил он.

«Для нас очень важно сохранить эти тенденции», - добавил Порошенко.

Главы обоих государств примут участие в работе Первого форума регионов Украины и Республики Беларусь.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:50

Украинцы завершают Игры непокоренных с 20 медалями

Сегодня, 16:59

В "ЛНР" на 5 лет посадили студента за публикации в интернете

Сегодня, 16:37

Лукашенко предложил Украине помощь в прекращении войны на Донбассе

Сегодня, 15:42

За год на Донбассе более 240 тыс. раз нарушали режим прекращения огня

Сегодня, 15:26

Для переселенцев создали многофункциональное мобильное приложение

Сегодня, 14:40

Хуг назвал «недоразумением» ситуацию с заявлением об отсутствии доказательств военного участия РФ на Донбассе

Сегодня, 14:13

Сенцов попросил опубликовать свое завещание

Сегодня, 13:27

В Минобороны подтвердили информацию об одном раненом на Донбассе военном

Сегодня, 12:49

Геращенко ответила Хугу: Новейшую технику на базаре не купишь

Сегодня, 12:11

Украинские воины примут участие в 43-м Марафоне Морской пехоты в США

Сегодня, 11:07

Землепользователи и собственники земли Луганской области уплатили более 184 миллионов налога

Сегодня, 09:56

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 47 тыс. человек

Новости Украины:

Сегодня, 17:51

«Укрпочта» грозит прекратить доставку пенсий

Сегодня, 17:48

Военный погорел на продаже оружия из зоны ООС уголовникам

Сегодня, 16:58

В КГГА рассказали о дальнейшей судьбе вертолетной площадки Януковича

Сегодня, 16:46

Из Украины выдворили очередного «вора в законе»

Сегодня, 15:42

Порошенко и Лукашенко встретились «с глазу на глаз»

Сегодня, 15:24

В аэропорту "Борисполь" задержан боевик "ДНР"

Сегодня, 14:43

Украина передала в Гаагский суд обращение о незаконном призыве крымчан в армию РФ

Сегодня, 14:13

Сенцов попросил опубликовать свое завещание

Сегодня, 13:29

Суд арестовал всех подозреваемых по делу Ощадбанка

Сегодня, 12:47

Порошенко назначил судей в Донецкий окружной административный суд

Сегодня, 12:11

Украинские воины примут участие в 43-м Марафоне Морской пехоты в США

Сегодня, 10:57

В Украине к отоплению подключили почти половину жилых домов

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 