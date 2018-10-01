В аэропорту "Борисполь" задержан боевик "ДНР"Сегодня, 15:24
Боевика "ДНР", который прилетел из Минска, задержали в аэропорту "Борисполь" в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Выяснилось, что 29-летний гражданин Украины входил в состав террористической организации "ДНР" и выполнял задачи в районе города Снежное.
Разоблачили мужчину во время пограничного оформления, когда он прилетел в Киев из Беларуси.
Пограничники выяснили, что он, чтобы не попасться правоохранителям на линии разграничения в районе операции Объединенных сил, решил не пересекать контрольные пункты въезда-выезда, а покинул пределы Украины через один из закрытых пунктов пропуска в Луганской области.
На место вызвана следственная группа из сотрудников Нацполиции.
Кроме ответственности за нарушение порядка выезда со временно неподконтрольной территории Украины, мужчину может ожидать уголовная ответственность.