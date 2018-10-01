Боевика "ДНР", который прилетел из Минска, задержали в аэропорту "Борисполь" в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Выяснилось, что 29-летний гражданин Украины входил в состав террористической организации "ДНР" и выполнял задачи в районе города Снежное.

Разоблачили мужчину во время пограничного оформления, когда он прилетел в Киев из Беларуси.

Пограничники выяснили, что он, чтобы не попасться правоохранителям на линии разграничения в районе операции Объединенных сил, решил не пересекать контрольные пункты въезда-выезда, а покинул пределы Украины через один из закрытых пунктов пропуска в Луганской области.

На место вызвана следственная группа из сотрудников Нацполиции.

Кроме ответственности за нарушение порядка выезда со временно неподконтрольной территории Украины, мужчину может ожидать уголовная ответственность.