Боевики за сутки 17 раз открывали огонь по позициям украинских военных

В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Светлодарск враг обстреливал из вооружения БМП и минометов 120-го калибра, кроме того применили минометы калибра 82 мм

"Четыре раза попадали под вражеский огонь позиции Объединенных сил в районе Авдеевки. С начала суток враг использовал для обстрелов гранатометы и стрелковое оружие, а под конец – добавил еще и минометы калибра 82 мм", - рассказали в штабе.