В Азовском море обнаружили еще два военных корабля РФ

Российская Федерация завела два военных корабля в акваторию Азовского моря.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает Delo.ua.

По его словам, новые военные корабли вошли в Азовское море 24 октября, также замечен еще один корабль на подходе к акватории.

"Вчера два сторожевых корабля - "Сыктывкар" и "Кизляр" были внутренними водами Российской Федерации доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря", - сказал Цигикал.

Также он добавил, что сегодня началось буксование еще одного корабля, -"Стерегущий".

"Он прошел, по нашей информации, Ярославль. Ожидаем его прибытия тоже в Азов", - добавил глава ГПСУ.

Всего, по его словам, кроме этих кораблей, Россия уже завела в Азовское море более 120 кораблей и катеров.

"На сегодняшний день ситуация достаточно серьезная, достаточно угрожающая", - подытожил Цигикал.