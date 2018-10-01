СБУ задержала торговцев оружием во Львове

В ходе расследования хмельницкая СБУ установила, что продажей оружия занимается межрегиональная преступная группировка, в состав которой в том числе входят представители добровольных военизированных формирований. Была задокументирована продажа ими двух автоматов, двух пистолетов с патронами, трех гранат РГД-5 и около сотни патронов разного калибра.

Во время следующей сделки по продаже автомата с патронами и пистолета подозреваемых задержали.

Были проведены обыски в трех областях, во время которого был найден большой арсенал оружия: десятки автоматов и пистолетов, взрывчатка, гранаты, сотни патронов, запчасти и комплектующие. Проверяется информация о возможном использовании этого оружия в диверсиях.

Уголовное производство расследуется по ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление или переработка оружия) Уголовного кодекса.