Спасатели нашли двух женщин, заблудившихся в лесу в Донецкой области

Спасатели нашли двух женщин, заблудившихся в лесу между Лиманом и Ямполем 24 октября, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

24 октября в 18:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что две женщины заблудились во время сбора грибов в лесном массиве между городом Лиман и поселком Ямполь. Учитывая позднее время, низкую температуру воздуха и приближение ночи, действовать надо было быстро, ведь от оперативности спасателей зависела жизнь и здоровье заблудившихся.

С помощью мобильной связи, спасатели установили, что заблудившиеся женщины находятся в лесном массиве Ямпольского лесничества ГП "Лиманский лесхоз". Диспетчер Службы спасения успокоил и проинструктировал женщин о порядке действий. Благодаря подсказкам спасателей, женщинам удалось выйти на квартальный столбик, чтобы выяснить точное местонахождение в лесном массиве. Заблудившиеся остались у колонки и ждали помощи поисковой группы. На протяжении всей поисковой операции диспетчер ГСЧС находился на связи с растерянными и напуганными женщинами.

К розыскным мероприятиям по спасению женщин также были привлечены сотрудник Лиманского отделения полиции и сотрудник ГП "Лиманский лесхоз" на лесопатрульном автомобиле.

В 20:25 заблудившиеся наконец были найдены. Женщины не нуждались в медицинской помощи. Их доставили на железнодорожную станцию Лиман, откуда они электричкой в 20:40 выехали в родной город Бахмут.