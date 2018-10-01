В Днепре открыли стрельбу по маршрутке

В Днепре из пневматического оружия расстреляли маршрутку.

Об этом сообщает издание "Днепровская панорама".

Инцидент произошел с маршрутным такси № 124 на улице Лазаряна. Неизвестный обстрелял транспорт из пневматического пистолета.

Как рассказал водитель, он ехал как обычно, но вдруг после сильного удара посыпались стекла.

"Кто-то выстрелил в два окна маршрутки. Из-за случившегося водитель остановился и сразу же вызвал полицию", - объяснил Павел Карманов, пресс-офицер патрульной полиции в Днепропетровской области.

Информации о пострадавших в ЧП нет.