На реабилитации участников АТО украли 6 миллионов

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой города Киева разоблачили механизм хищения коммерсантами бюджетных средств, выделенных на реабилитацию пострадавших участников боевых действий, сообщает пресс-центрСБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что во время торгов на оказание услуг по реабилитации воинов, проведенных Государственной службой Украины по делам ветеранов войны и участников АТО, дельцы предоставили ложные сведения о наличии в медицинском учреждении соответствующих специалистов и материально-технической реабилитационной базы. В связи с этим участники боевых действий не получили полный спектр реабилитационных услуг, предусмотренных по условиям тендера.

Сотрудники СБУ задокументировали, что по этой схеме в течение 2016-2017 годов злоумышленники противоправно завладели государственными средствами на сумму более шести миллионов гривен.

В рамках начатого уголовного производства директору заведения, который является также депутатом одного из местных советов, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 и 366 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.