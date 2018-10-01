В воинских частях Восточного ОТО определяют профессионализм гвардейцев

Военнослужащие 5 Слобожанской бригады начали сдачу итоговой проверки за 2018 год.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

В течение недели комиссии из Восточного оперативно-территориального объединения НГУ во главе с заместителями начальника территориального управления будут определять уровень одиночной подготовки гвардейцев и общей готовности подразделений к выполнению задач по назначению.

Военные специалисты из Восточного ОТО оценивают военнослужащих по уровню подготовленности и профессиональной компетенции. Гвардейцы в зависимости от воинских званий и штатных должностей составляют тестирования разного уровня сложности. Среди предметов - гуманитарная и тактическая подготовка, а также знания Уставов Вооруженных Сил Украины.

«Главная задача - это проверить уровень знаний офицеров и военнослужащих по контракту, чтобы определить их профессиональные способности и уровень обучаемости. Мы хотим чтобы военнослужащие бригады были профессиональными воинами, с современным уровнем подготовки и универсальными способностями», - отметил и.о. командира воинской части 3005 полковник Сергей Чередниченко.

Кроме оценки теоретических знаний, военнослужащие практически сдают экзамены по строевой, физической и огневой подготовке.

«Это мероприятие очень важно, поскольку дает реальную картину работы командиров всех уровней и каждого отдельного военнослужащего за текущий год», - комментирует командир воинской части 3057 полковник Александр Крячко.