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Минсоцполитики обещает полную монетизацию субсидий с 1 января

Сегодня, 14:30 citynews.net.ua | Напечатать

Механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года.

Об этом в комментарии журналистам сказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает Укринформ.

"Мы ввели такое понятие, как монетизация. Если человек сэкономил газ (по сравнению с нормой потребления - ред.), ему возвращаются средства за счет того, что он сэкономил. С 1 января вводится полная монетизация. Все, что сэкономил человек, не будет списано в бюджет. По окончанию сезона он будет иметь возможность снять со своей карточки и использовать так, как посчитает нужным", - сказал Рева.

Как сообщалось, правительство на заседании 26 апреля 2018 года принял решение о начале монетизации субсидий. По словам Премьер-министра Владимира Гройсмана, это решение коснется 1,5 млн семей, которые смогут получить примерно 700 грн единовременной выплаты. Это решение предусматривает денежную выплату, которая равна стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубометров газа.


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