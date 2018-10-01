» » Из "Ощадбанка" преступным путем вывели 20 миллионов долларов - НАБУ

Из "Ощадбанка" преступным путем вывели 20 миллионов долларов - НАБУ

Сегодня, 13:42 citynews.net.ua | Напечатать

Специализированной антикоррупционной прокуратуры  23 октября задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 млн долларов США государственного АО «Ощадбанк». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Среди подозреваемых - два действующих и один бывший должностные лица «Ощаданка» (100% акций принадлежат государству).

В частности, речь идет о: 
- бывшей начальнице департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас - заместитель председателя правления АО «Ощадбанк»);

- бывшем начальнике управления проектного финансирования АО «Ощадбанк» (уволился в 2015 году с госбанка);

- бывшей начальнице отдела управления проектного финансирования АО «Ощадбанк» (сейчас - руководительница обозначенного управления госбанка).  
Остальные подозреваемые - бывшие бенефициары группы компаний «Креатив», ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав данного холдинга, и оценщик.  
Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209 УК Украины.  
"По данным следствия, в период 2013 -2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО "Креатив", в сговоре с должностными лицами АО «Ощадбанк» подделали документы с целью получения в госбанке кредита на сумму 20 млн долл. США якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств тогдашние владельцы «Креатива» вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью", - говорится в сообщении ведомства.  
Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО «Ощадбанк» опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии.  
Как отмечают в НАБУ, в результате коррупционной схемы из «Ощадбанка» фактически вывели 20 млн долл США (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления), что привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к уменьшению активов АО «Ощадбанк» (убытков) на сумму 133 млн грн из осуществления расходов на формирование резерва по этому кредиту.  
Сейчас детективы осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в мае 2016 года.  
Также в НАБУ отмечают, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:48

Пятеро граждан Австралии принимали участие в военных действия на Донбассе

Сегодня, 12:59

Минобороны подтвердило информацию об одном погибшем на Донбассе военном

Сегодня, 12:27

Порошенко подписал указ о праздновании Дня достоинства и свободы в 2018 году

Сегодня, 11:58

Боевики продолжают препятствовать работе ОБСЕ

Сегодня, 10:59

В зоне ООС правоохранители задержали торговца боеприпасами

Сегодня, 10:43

ВСУ получили на вооружение боевые вездеходы

Сегодня, 09:36

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 46 тыс. человек

Сегодня, 09:14

Боевики вчера 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил

Вчера, 17:58

В Северодонецке оштрафовали автомобилиста за непредоставление дороги пешеходу

Вчера, 16:57

ЛЭО может оставить часть Луганщины без телевизора и радио

Вчера, 16:53

Денисова: Омбудсмену РФ могут запретить въезд в Украину

Вчера, 15:55

Полицейские поймали пьяного пассажироперевозчика на Луганщине

Новости Украины:

Сегодня, 13:42

Из "Ощадбанка" преступным путем вывели 20 миллионов долларов - НАБУ

Сегодня, 12:27

Порошенко подписал указ о праздновании Дня достоинства и свободы в 2018 году

Сегодня, 11:54

Авария в римском метро: пострадали четверо украинцев

Сегодня, 10:06

На Сумщине из автомата обстреляли авто начальника нефтеохранной фирмы

Сегодня, 09:53

Гражданин РФ пытался ввезти в Украину тело умершей жены, выдавая ее за живую

Сегодня, 09:18

"Шахтер" потерпел разгромное поражение от "Манчестер Сити"

Вчера, 18:04

СБУ проводит учения в Ивано-Франковске по противодействию диверсантам

Вчера, 17:59

В Донецкой области подорвался автомобиль с сотрудниками компании «Вода Донбасса»

Вчера, 17:39

Украина примет участие в учениях НАТО как партнер

Вчера, 16:40

В Константинополе заявили, что Томос Украине будет предоставлен в "нужное время"

Вчера, 15:53

Масштабное ДТП на Печерске: полиция сообщила о 21 поврежденном авто

Вчера, 15:36

В селе под Харьковом вандалы разбили памятник погибшим в ВОВ

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 