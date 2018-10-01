Специализированной антикоррупционной прокуратуры 23 октября задержали 10 человек и сообщили им о подозрении в завладении 20 млн долларов США государственного АО «Ощадбанк». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Среди подозреваемых - два действующих и один бывший должностные лица «Ощаданка» (100% акций принадлежат государству).

В частности, речь идет о:

- бывшей начальнице департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас - заместитель председателя правления АО «Ощадбанк»);

- бывшем начальнике управления проектного финансирования АО «Ощадбанк» (уволился в 2015 году с госбанка);

- бывшей начальнице отдела управления проектного финансирования АО «Ощадбанк» (сейчас - руководительница обозначенного управления госбанка).

Остальные подозреваемые - бывшие бенефициары группы компаний «Креатив», ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав данного холдинга, и оценщик.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч.3 ст.209 УК Украины.

"По данным следствия, в период 2013 -2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО "Креатив", в сговоре с должностными лицами АО «Ощадбанк» подделали документы с целью получения в госбанке кредита на сумму 20 млн долл. США якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств тогдашние владельцы «Креатива» вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью", - говорится в сообщении ведомства.

Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО «Ощадбанк» опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии.

Как отмечают в НАБУ, в результате коррупционной схемы из «Ощадбанка» фактически вывели 20 млн долл США (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления), что привело к списанию имущественных прав и, как следствие, к уменьшению активов АО «Ощадбанк» (убытков) на сумму 133 млн грн из осуществления расходов на формирование резерва по этому кредиту.

Сейчас детективы осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в мае 2016 года.

Также в НАБУ отмечают, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.