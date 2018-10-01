Авария в римском метро: пострадали четверо украинцев

Четверо украинцев пострадали в Риме при аварии эскалатора метро. Об этом заявил руководитель Департамента консульского обеспечения МИД Василий Кирилич, - сообщает Громадское.

По его словам, пострадавшие украинцы госпитализированы в одну из местных больниц. Их травмы не представляют угрозы жизни.

«Консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники», - добавил Кирилич.

Как сообщалось ранее, вечером 23 октября в метро Рима произошла авария на эскалаторе: пострадали по меньшей мере 20 человек. Большинство из них - это болельщики московского ЦСКА. По состоянию на утро 24 октября российское посольство сообщило о 15 пострадавших, пятеро из которых уже выписаны из больницы.