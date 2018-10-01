На Сумщине из автомата обстреляли авто начальника нефтеохранной фирмы

Вчера, 23 октября, около 18:30 в селе Герасимовка Роменского района Сумской области вблизи частного дома по улице Мира неизвестный обстрелял начальника засадной группы восточного филиала ООО «Секюрайти», которая занимается охраной нефтепроводов в Сумской, Полтавской и Черниговской областях, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В то время, когда 42-летний мужчина сидел в автомобиле Ford, ожидая коллегу, неизвестный отрыл оконь по авто. Только на транспортном средстве насчитано 18 пулевых отверстий.

Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч. 2 ст. 15 / п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.