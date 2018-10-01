Гражданин РФ пытался ввезти в Украину тело умершей жены, выдавая ее за живую

Вечером 23 октября в пограничном пункте пропуска "Гоптовка» на Харьковщине гражданин РФ пытался переместить через границу из России труп женщины, выдавая ее за живую.

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Около 17.30 в пункт пропуска Гоптовка на Харьковщине на въезд в Украину прибыл автомобиль "Форд" российской регистрации под управлением гражданина РФ. В качестве пассажира в автомобиле находился гражданин Украины, сын водителя. При осмотре транспортного средства, на заднем сиденье, правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности как живой человек. Уже потом, после обнаружения трупа, водитель, который оказался мужем умершей женщины, предоставил пограничникам свидетельство о ее смерти от 22 октября, выданное компетентными органами РФ", - сообщает Слободян.

Он отметил, что по словам правонарушителей, они пытались переместить на территорию Украины труп своей родственницы под видом пассажирки с целью захоронения в Запорожской области.

"Российские правоохранители, которые несут службу в смежном "Гоптовке" пункте пропуска "Нехотеевка" не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного, и после всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ", - констатировал Слободян.

Он добавил, что сейчас продолжаются следственные действия, направлено уведомление в Нацполицию о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 115 УК "Умышленное убийство".