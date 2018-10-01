СБУ проводит учения в Ивано-Франковске по противодействию диверсантам

В Ивано-Франковске начались тактико-специальные учения СБУ. По сценарию, правоохранители разыскивают вооруженных диверсантов, готовящих теракт.

Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Ивано-Франковской области, пишет Укринформ.

"Первая фаза плановых тактико-специальных учений под руководством координационной группы Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины продолжается в Ивано-Франковске", - говорится в сообщении.

По сценарию, в областной центр прибыла группа вооруженных диверсантов, которая планирует дезорганизовать работу города, совершив теракт на уязвимом в террористическом плане объекте. У злоумышленников есть сообщники из другой группы, которые помогут им провести разведку, выбрать объект нападения и передадут средства поражения. В настоящее время правоохранители пытаются выявить и обезвредить условных террористов, роль которых выполняют спецназовцы СБУ.

Отмечается, что для более быстрого выявления условных диверсантов СБУ просит жителей, которые заметили прибытие подозрительных лиц в город, их поселение, передвижение или пребывание в районе воинских частей, объектов критической инфраструктуры, мест массового пребывания людей, сообщить в спецслужбу.

Для этого были обнародованы приметы террористов: мужчины в возрасте от 27 до 33 лет, спортивного телосложения, ростом около 180 см, могут иметь с собой чемоданы необычной формы, большие наплечники и тому подобное, и передвигаться группами по двое-трое человек. Владеют автомобилем, марка которого неизвестна.

К учениям привлечены СБУ, Национальная полиция, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Национальная гвардия, Вооруженные силы, Государственная пенитенциарная служба, Государственная пограничная служба, органы государственной исполнительной власти и местного самоуправления.

Правоохранители просят жителей города с пониманием отнестись к проверкам документов и транспортных средств, ведь такая тренировка призвана усовершенствовать предотвращение террористических актов и минимизировать их последствия.