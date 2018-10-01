В Константинополе заявили, что Томос Украинской православной церкви будет предоставлен в "нужное время".

Об этом сообщил помощник Вселенского патриарха Варфоломея епископ Макариос Христопольский в интервью изданию "Урядовый курьер".

По словам помощника патриарха, Варфоломей "сделает все в свое время".

"Решение об автокефалии Украины принято. Это было самое сложное. Томос - второй шаг, и это не так трудно. Томос - это завершение решение, иными словами - "удостоверение". В нужное время и Томос будет предоставлен. Патриарх Варфоломей ведет дело и сделает все в свое время", - подчеркнул Христопольский.

Напомним, константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что патриархат не отступит в вопросе предоставления автокефалии Украинской православной церкви, несмотря на призывы Русской православной церкви.