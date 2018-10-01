Масштабное ДТП на Печерске: полиция сообщила о 21 поврежденном авто

В дорожно-транспортном происшествии на бульваре Леси Украинки в Киеве поврежден 21 автомобиль. Об этом сообщил инспектор патрульной полиции лейтенант Станислав Скрипник, передает Укринформ.

«За последние три года это самое масштабное ДТП в Печерском районе. Приблизительно два года назад масштабное ДТП произошло возле Дарницкого моста, тогда были повреждены 12 машин, а здесь - 21 автомобиль. Есть также машины, которые уже не подлежат ремонту. На водителей, чьи авто были ненадлежащим образом припаркованы, будет вынесено постановление, но компенсацию за ДТП они получат», - сообщил он.

Инспектор также отметил, что тест на содержание алкоголя у виновника ДТП показал нулевой результат, однако водитель еще должен пройти «наркологическую экспертизу».

«Будет квалифицироваться ДТП в зависимости от того, или это ДТП с пострадавшими, или нет. Предварительно, с пострадавшими, поскольку одна женщина уехала в больницу. И если будет госпитализация - это уже уголовная ответственность», - добавил Скрипник.

Таким образом, при условии претензий от пострадавшего к виновнику дорожно-транспортного происшествия, водителя автокрана будет ждать уголовная ответственность.