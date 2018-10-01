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Украина усилит сотрудничество с Австралией по противодействию киберугрозам

Сегодня, 13:04 citynews.net.ua | Напечатать

Украина усилит сотрудничество с Австралией по противодействию киберугрозам. Об этом шла речь во время встречи председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева с заместителем комиссара Федеральной полиции Австралии Лиан Клозе, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По словам Князева, Украина планирует провести действенные переговоры с представителями правоохранительных органов Австралии по противодействию киберпреступности и терроризму.

"Мы вместе доказываем всему миру, что терроризм не имеет границ. Мы постоянно противодействуем, как терроризму со стороны РФ, так и киберугрозам. Поэтому намерены взять на вооружение лучший мировой опыт в борьбе с этими вызовами", - отметил Князев.

В свою очередь Клозе заявила, что Австралия в рамках борьбы с киберпреступностью и терроризмом сотрудничает с 33 странами, в том числе с Украиной.


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