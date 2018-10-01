В центре Киева автокран смял 10 авто Сегодня, 10:42 citynews.net.ua | Напечатать На бульваре Леси Украинки в Киеве автокран протаранил около 10 автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua. На данный момент движение полностью перекрыто. Пробка тянется от станции метро «Печерская» в сторону Бессарабского рынка. Другие новости по теме: В Киеве под поезд метро упал человекВ Киеве пробки на дорогах достигла уровня в 9 балов из 10Сегодня в Киеве парализовано движение из-за сильного снегопадаМилиционер сбил женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходуВ столице сносят киоски с прессой