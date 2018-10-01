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Водителю автобуса, в аварии которого погибла Поплавская, избрали меру пресечения

Сегодня, 09:56 citynews.net.ua | Напечатать

Шевченковский районный суд Киева отправил до 19 декабря под круглосуточный домашний арест водителя автобуса, в ДТП с участием которого погибла актриса «Дизель шоу» Марина Поплавская. 

Та, Михаил Манюк обязан информировать следователя и прокурора о месте лечения и предоставлять подтверждающие справки, сообщает Громадське.

Водитель на суде рассказал свою версию ДТП. Он утверждал, что не спал за рулем. Говорит, что Марине Поплавской было плохо, она несколько раз подходила к нему и мерила давление. В один из таких моментов он якобы отвлекся.

Напомним, 20 октября автобус с актерами «Дизель шоу» попал в ДТП в Киевской области. Марина Поплавская в результате аварии погибла.


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